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        Mersin'de 63. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali 30 Mayıs'ta başlayacak

        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 30 Mayıs'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:42
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        Mersin'de 63. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali 30 Mayıs'ta başlayacak
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        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 30 Mayıs'ta başlayacak.

        Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, gazetecilere, 30 Mayıs'ta başlayacak festivalin 1 Haziran'da sona ereceğini söyledi.

        İlçede 63 yıldır süren festivalin "kayısı bayramı" olarak anıldığını dile getiren Orhan, "İnşallah bu yıl da bayram havasında, coşkulu bir festival gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı bu güzel günlerde Mut'a bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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