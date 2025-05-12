Mersin'de 63. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali 30 Mayıs'ta başlayacak

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 30 Mayıs'ta başlayacak.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, gazetecilere, 30 Mayıs'ta başlayacak festivalin 1 Haziran'da sona ereceğini söyledi.

İlçede 63 yıldır süren festivalin "kayısı bayramı" olarak anıldığını dile getiren Orhan, "İnşallah bu yıl da bayram havasında, coşkulu bir festival gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı bu güzel günlerde Mut'a bekliyoruz." dedi.