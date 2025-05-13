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        Mut'ta Engelliler Haftası kapsamında etkinlik yapıldı

        Mersin'in Mut ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:02
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        Mut'ta Engelliler Haftası kapsamında etkinlik yapıldı
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        Mersin'in Mut ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Mut Kaymakam Vekili İsa Uğur'un katılımıyla Mut Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Uğur, engellilerin toplumsal yaşamda hak ettikleri yeri almaları ve bu konuda farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

        Programda okul müdürü Fatma Baştuğ da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından özel eğitim öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

        Etkinlikte, veli Filiz Küççük'ün oğlu Ege Musa için yazdığı "Yol Arkadaşıma" adlı mektubu okuması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

        Program kapsamında öğrenciler, taş boyama ve kil şekillendirme atölyelerine katıldı.

        Galeri
        Galeri

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