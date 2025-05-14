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        Silifke'de Eğitim ve Meslek Tanıtım Fuarı düzenlendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde Eğitim ve Meslek Tanıtım Fuarı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:36
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        Silifke'de Eğitim ve Meslek Tanıtım Fuarı düzenlendi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde Eğitim ve Meslek Tanıtım Fuarı gerçekleştirildi.

        Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Göksu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda, lise düzeyinde eğitim veren okulların tanıtımı yapıldı.

        Stantları gezen öğrencilere, okulların sunduğu eğitim imkanı ve meslek alanları hakkında bilgi verildi.

        Fuara Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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