DenizBank Mut Şubesinden Dünya Çiftçiler Günü etkinliği
DenizBank Mut Şubesi, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla, şubeye gelen müşterilerine kahvaltı ikramında bulundu.
DenizBank Mut Şubesi, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla, şubeye gelen müşterilerine kahvaltı ikramında bulundu.
DenizBank Mut Şube Müdürü Fatih Göksu, şubedeki programda yaptığı konuşmada, tüm çiftçilerin gününü kutladı.
Tarımın ve üretimin en önemli unsuru olan çiftçilerle bu yıl da anlamlı günde bir arada bulunduklarını belirten Göksu, "Bu alışkanlığı önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Emek veren, alın teri döken tüm çiftçilerimizin ellerine sağlık. Ülke ekonomisine sağladıkları katkı için her birine teşekkür ediyoruz. DenizBank olarak da tarımın ve çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
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