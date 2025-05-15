Mut'ta Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
Mersin'in Mut ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.
Mersin'in Mut ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.
Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlik, Mut Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Özel gereksinimli çocukların hazırladığı gösterinin izlendiği programda, defile sunumu, dans gösterisi ve 90'lar müzik performansı yapıldı.
Etkinliğe, Kaymakam Vekili İsa Uğur, Belediye Başkanı Murat Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, diğer ilgililer ve veliler de katıldı.
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