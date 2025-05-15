Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı
Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantıda, yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber yangınlara karşı alınacak önlemler değerlendirildi.
Yangınla mücadele çalışmalarında kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularının ele alındığı toplantıda, yangın önlemleri ve uygulamaya konulacak eylem planları görüşüldü.
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