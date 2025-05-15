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        Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı

        Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:53
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        Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı
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        Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantıda, yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber yangınlara karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

        Yangınla mücadele çalışmalarında kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularının ele alındığı toplantıda, yangın önlemleri ve uygulamaya konulacak eylem planları görüşüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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