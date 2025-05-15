Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı

Yangınla mücadele çalışmalarında kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularının ele alındığı toplantıda, yangın önlemleri ve uygulamaya konulacak eylem planları görüşüldü.

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