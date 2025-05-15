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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ortaokulların müdürleriyle görüştü

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ortaokulların müdürleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:42
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ortaokulların müdürleriyle görüştü
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ortaokulların müdürleriyle bir araya geldi.

        Kaymakam Topsakaloğlu'nun katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme yapıldı.

        Toplantıda, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar, okul güvenliği, devamsızlık oranları, sosyal etkinlikler, öğrenci motivasyonu ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavlara hazırlık süreci ele alındı.

        Programda, ortaokul müdürlerinin görüş ve önerileri dinlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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