Silifke'de öğrencilerin çalışmaları sergide buluşturuldu

Mersin'de Silifke Gençlik Merkezince açılan atölyelere katılan öğrencilerin çalışmaları sergilendi.

Merkezin resim ve güzel sanatlar atölyelerinde eğitim alan öğrencilerin eserleri, Silifke Kaymakamlığında düzenlenen sergide buluşturuldu.

Sergide, yağlı ve pastel boya, kara kalem, ahşap boyama ile örgü gibi tekniklerle hazırlanan çalışmalar yer aldı.

Etkinliğe Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe ile Silifke Gençlik Merkezi Müdürü Havva Güven de katıldı.