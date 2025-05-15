Silifke'de öğrencilerin çalışmaları sergide buluşturuldu
Mersin'de Silifke Gençlik Merkezince açılan atölyelere katılan öğrencilerin çalışmaları sergilendi.
Mersin'de Silifke Gençlik Merkezince açılan atölyelere katılan öğrencilerin çalışmaları sergilendi.
Merkezin resim ve güzel sanatlar atölyelerinde eğitim alan öğrencilerin eserleri, Silifke Kaymakamlığında düzenlenen sergide buluşturuldu.
Sergide, yağlı ve pastel boya, kara kalem, ahşap boyama ile örgü gibi tekniklerle hazırlanan çalışmalar yer aldı.
Etkinliğe Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe ile Silifke Gençlik Merkezi Müdürü Havva Güven de katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.