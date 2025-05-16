YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yazılım mühendisi genç çiftçinin hedefi üretimde dijitalleşme

MUSTAFA ÇALKAYA/SERKAN AVCI - Mersin'de narenciye üretimi ve ihracatı yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi yazılım mühendisi Bülent Samed Çiner, uzun yıllardır ailesiyle faaliyet gösterdiği tarım sektöründe dijital teknolojilerden en üst seviyede yararlanmak istiyor.

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