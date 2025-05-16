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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yazılım mühendisi genç çiftçinin hedefi üretimde dijitalleşme

        MUSTAFA ÇALKAYA/SERKAN AVCI - Mersin'de narenciye üretimi ve ihracatı yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi yazılım mühendisi Bülent Samed Çiner, uzun yıllardır ailesiyle faaliyet gösterdiği tarım sektöründe dijital teknolojilerden en üst seviyede yararlanmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:04
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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yazılım mühendisi genç çiftçinin hedefi üretimde dijitalleşme
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        MUSTAFA ÇALKAYA/SERKAN AVCI - Mersin'de narenciye üretimi ve ihracatı yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi yazılım mühendisi Bülent Samed Çiner, uzun yıllardır ailesiyle faaliyet gösterdiği tarım sektöründe dijital teknolojilerden en üst seviyede yararlanmak istiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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