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        Mersin'de trafikte tartıştığı kişiye kesici alet ile saldıran sürücünün ehliyetine el konuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kesici alet ile saldıran hafif ticari araç sürücüsünün ehliyetine geçici bir süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:41 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:41
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        Mersin'de trafikte tartıştığı kişiye kesici alet ile saldıran sürücünün ehliyetine el konuldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kesici alet ile saldıran hafif ticari araç sürücüsünün ehliyetine geçici bir süreyle el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasında yaşanan tartışmaya ilişkin çalışma başlatıldı.

        Ekipler, kimliğini belirledikleri hafif ticari araç sürücüsüne trafik kural ve yasaklarına uymadığı gerekçesiyle 993 lira idari para cezası uyguladı.

        Ayrıca, sürücünün ehliyetine geçici bir süreyle el konuldu.

        Olayın ardından kamyonet sürücüsü, sağlık durumunun araç kullanmasına engel teşkil edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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