Mersin'de trafikte tartıştığı kişiye kesici alet ile saldıran sürücünün ehliyetine el konuldu

Ayrıca, sürücünün ehliyetine geçici bir süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, hafif ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasında yaşanan tartışmaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne kesici alet ile saldıran hafif ticari araç sürücüsünün ehliyetine geçici bir süreyle el konuldu.

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