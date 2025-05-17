Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Konya, Kocaeli, İstanbul, Elazığ ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Sor-ma" resim sergisi açıldı
        Mersin'de "Sor-ma" resim sergisi açıldı
        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına d...
        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına d...
        Mersin'de trafikte tartıştığı kişiye kesici alet ile saldıran sürücünün ehl...
        Mersin'de trafikte tartıştığı kişiye kesici alet ile saldıran sürücünün ehl...
        Çağrı merkeziyle Almanya'daki kişilerin dolandırıldığı iddiasına ilişkin da...
        Çağrı merkeziyle Almanya'daki kişilerin dolandırıldığı iddiasına ilişkin da...
        Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de 19 Mayıs şenliği düzenledi
        Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de 19 Mayıs şenliği düzenledi
        Almanları dolandıran şebeke üyelerine ceza yağdı
        Almanları dolandıran şebeke üyelerine ceza yağdı