Mut Basın Mensupları Derneği Başkanı Ayşe Uğur oldu

Mut Basın Mensupları Derneği Başkanlığına Ayşe Uğur getirildi.

Derneğin bir kafede düzenlediği olağanüstü kongrede tek aday olan Ayşe Uğur görevi İsa Özkan'dan devraldı.

Uğur, yaptığı konuşmada, başarılı ve özverili çalışmalarıyla derneği bugünlere getiren tüm yönetimlere teşekkür etti.

Yeni yönetim olarak bayrağı daha ileriye taşıyacaklarını belirten Uğur, "Halkı doğru bilgiyle buluşturmak bizim görevimizdir. Etik kurallara bağlı, sorumluluk sahibi bir basın anlayışıyla hareket edeceğiz." dedi.

Kongrede önceki dönem başkanı İsa Özkan'a katkılarından dolayı plaket verildi.