Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de düzenlenen 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu sona erdi

        Mersin'de bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de düzenlenen 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesince 3 parkurda organize edilen maratonda Türkiye'nin yanı sıra ABD, Singapur, Letonya, Hollanda, Tacikistan, Rusya ve Ukrayna'dan 658 sporcu yarıştı.

        Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi Sahili'nden başlayan maratonda sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.

        Maratonda 10 kilometrelik Kızkalesi, 33 kilometrelik Lamos ve 53 kilometrelik Kilikya ultra parkuru koşuldu.

        Sporcular, parkurlarda Kızkalesi'nin yanı sıra Cennet-Cehennem Obrukları, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerleri de gördü.

        Maratonu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de takip etti.

        Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

        Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

        - 53 kilometre erkekler

        1. Ömer Arabacı

        2. Sahap Dede

        3. Serdar Dursun

        - 53 kilometre kadınlar

        1. Ece Saraçoğlu

        2. Feride Biliz

        3. Çiğdem Topatan

        - 33 kilometre erkekler

        1. Şevket Kırık

        2. Yaşar Köşebaşı

        3. Deniz Kurum

        - 33 kilometre kadınlar

        1. Natalia Mamon (Türkiye)

        2. Yaren Demirdöğenler

        3. Berna Can Yıldırım

        - 10 kilometre erkekler

        1. Said Kerem Yetişir

        2. Ömer Alhaje (Türkiye)

        3. Stanislav Igoshin (Türkiye)

        - 10 kilometre kadınlar

        1. Anastasia Nikolaeva (Türkiye)

        2. Olga Bondareva (Türkiye)

        3. Ekaterina Budanova (Türkiye)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?

        Benzer Haberler

        Mersin Spor- Darüşşafaka Lassa: 105-89
        Mersin Spor- Darüşşafaka Lassa: 105-89
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Mersin'de denize giren genç boğuldu
        Mersin'de denize giren genç boğuldu
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile anlaştı
        ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile anlaştı
        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den 19 Mayıs mesajı
        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den 19 Mayıs mesajı