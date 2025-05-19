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        Mersin'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:26 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:26
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        Mersin'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        H.A.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile sürücüsü bilinmeyen 33 T 2026 plakalı taksi, Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.A.O, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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