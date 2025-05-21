Erdemli'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 178. yılı kutlandı

Programda yaptığı konuşmada Berkil, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende, Erdemli Tapu Müdürü Metin Berkil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardında saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 178. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

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