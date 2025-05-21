Mersin'de 27 bin 328 kişinin vücut kitle indeksi ölçüldü

Mersin'de Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bir haftada 27 bin 328 kişinin vücut kitle indeksi ölçüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de eş zamanlı başlatılan kampanya için kentin farklı noktalarında stantlar kurdu.

Stantlarda ziyaretçilerin boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümlerini yapan ekipler, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıyor.

Ölçümde vücut kitle indeksi değerleri yüksek çıkan vatandaşlar, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, AA muhabirine, vatandaşlara sonuçlarının ve merkezlerin adres bilgilerinin yer aldığı QR kodlu ölçüm bilgi kartı verdiklerini söyledi.

Kampanya kapsamında 45 ayrı noktada ziyaretçilerin bilgilendirildiğini dile getiren Ekici, "Kampanyamızın ilk haftasında ilimiz genelinde 27 bin 328 kişiye hizmet verdik. Sağlığımızı korumanın, bozulan sağlığımızı düzeltmekten daha kolay olduğunu bir kez daha hatırlatarak tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum." dedi.