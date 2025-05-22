Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Anamur ilçesini ziyaret etti
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu heyeti, Mersin'in Anamur ilçesinde temaslarda bulundu.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu heyeti, Mersin'in Anamur ilçesinde temaslarda bulundu.
TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun ve beraberindeki komisyon üyeleri, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'i makamında ziyaret etti.
Durmuş'tan ilçedeki tarımsal üretim hakkında bilgi alan heyet, daha sonra belediyeye bağlı bitki üretim serasını gezdi.
TBB Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu heyeti, muz, çilek ve tropikal meyvelerin yetiştirildiği bahçeleri de inceledi.
Programın devamında ilçenin turizm merkezilerini gezen heyete, Belediye Başkanı Deniz eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.