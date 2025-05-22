Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Anamur ilçesini ziyaret etti

TBB Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu heyeti, muz, çilek ve tropikal meyvelerin yetiştirildiği bahçeleri de inceledi.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun ve beraberindeki komisyon üyeleri, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'i makamında ziyaret etti.

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