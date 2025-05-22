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        Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Anamur ilçesini ziyaret etti

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu heyeti, Mersin'in Anamur ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:48
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        Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Anamur ilçesini ziyaret etti
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        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu heyeti, Mersin'in Anamur ilçesinde temaslarda bulundu.

        TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun ve beraberindeki komisyon üyeleri, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'i makamında ziyaret etti.

        Durmuş'tan ilçedeki tarımsal üretim hakkında bilgi alan heyet, daha sonra belediyeye bağlı bitki üretim serasını gezdi.

        TBB Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu heyeti, muz, çilek ve tropikal meyvelerin yetiştirildiği bahçeleri de inceledi.

        Programın devamında ilçenin turizm merkezilerini gezen heyete, Belediye Başkanı Deniz eşlik etti.​​​​​​​

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