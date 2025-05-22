Mersin'in lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Mersin'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle aralarında kentin coğrafi işaret tescilli ürünlerinin de bulunduğu lezzetler tanıtıldı.
Mersin'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle aralarında kentin coğrafi işaret tescilli ürünlerinin de bulunduğu lezzetler tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Mersin Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mersin Gastronomi Derneğince Arkeoloji Müzesi bahçesinde etkinlik düzenlendi.
Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Mersin'in tescilli ürünleri hakkında bilgi verdi.
Daha sonra aralarında kentin tescilli lezzetleri fındık lahmacunu, çilek, kavut, yoğurt ve humusun da yer aldığı yöresel lezzetler katılımcılara tattırıldı.
Etkinliğe katılan Vali Atilla Toros, beraberindeki mülki ve idari amirlerle stantları gezdi, Mersin Gastronomi Derneği Başkanı Erol Kılıç'tan bilgi aldı.
Vali Toros, bir stantta tescilli ürün cezeryenin kesimini yaparak katılımcılara ikram etti.
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