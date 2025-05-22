Mersin'in lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Vali Toros, bir stantta tescilli ürün cezeryenin kesimini yaparak katılımcılara ikram etti.

Daha sonra aralarında kentin tescilli lezzetleri fındık lahmacunu, çilek, kavut, yoğurt ve humusun da yer aldığı yöresel lezzetler katılımcılara tattırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.