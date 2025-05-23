Yeşilay Mersin Şube Başkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e ziyaret
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ziyarette bulundu.
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ziyarette bulundu.
Seçer, Erdoğan ve beraberindekileri makamında kabul etti.
Erdoğan, ziyarette, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve il genelindeki faaliyetleri hakkında Seçer'e bilgi verdi.
Seçer de toplum sağlığına yönelik önemli bir misyon üstlenen Yeşilay'a her zaman destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.
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