Yeşilay Mersin Şube Başkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e ziyaret

Seçer de toplum sağlığına yönelik önemli bir misyon üstlenen Yeşilay'a her zaman destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Seçer, Erdoğan ve beraberindekileri makamında kabul etti.

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