Kaymakam Akyüz, turizme kazandırılan eski Tarsus evinin açılışına katıldı

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, restorasyon sonrası otel olarak hizmet vermeye başlayan eski Tarsus evinin açılışına katıldı.

Bir şirket tarafından 9 yıl önce kiralanıp yasal izinlerin ardından yürütülen restorasyonunun tamamlanmasıyla 61 odalı otele dönüştürülen Kızılmurat Mahallesi'ndeki eski Tarsus evinin açılışı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kaymakam Akyüz, otelin, ilçe turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

İlçenin tarihte önemli bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Akyüz, "Yüksek standartlı otelimizin açılışı, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış şehrimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Tarihi, kültürü ve gastronomisiyle güçlü bir mirasa sahip şehrimizin altyapısını kuvvetlendirmek zorundayız." diye konuştu.

Otel sahibi Vecih Yamanyılmaz da katkı sunanlara teşekkür etti.

Açılışa, Belediye Başkanı Ali Boltaç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve diğer ilgililer de katıldı.