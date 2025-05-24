Mersin'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

Mersin'de "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

Mersin Valisi Atilla Toros, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı'nın bir söz değil irade olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın sadece vizyon değil bir şahlanış olduğunu belirten Toros, "Bu yüzyıl 85 milyonun el ele vererek geleceğe yürüdüğü yolculuktur. Daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye idealidir. Kendi hikayesini kendi kalemiyle yazan milletin kararlılığıdır. Değerleriyle yükselen, dünyada söz sahibi olan ülkenin vizyonudur." diye konuştu.

Vali Toros, Mersin'in sektörel çeşitliliğiyle, üretim gücüyle, ihracatıyla ve kadim birikimiyle Türkiye Yüzyılı vizyonunun öncü şehirlerden olduğunu ifade etti.

Kentte tarımın, ticaretin, lojistiğin, sanayinin ve turizmin eş zamanlı büyüdüğünü vurgulayan Vali Toros, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük 100 limanı arasında yer alan Mersin, ülkemizin dünyaya açılan kapısı. 3,8 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'nin ikinci büyük serbest bölgesine ev sahipliği yapıyor. 51 bin iş insanı, 57 bin esnafıyla en dinamik ticaret merkezlerinden biri. Yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat gücüyle, ticaretin kalbinin attığı şehir. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren 272 fabrika ve 28 bin çalışanıyla ticari başarısında olduğu gibi sanayide de istikrarlı bir büyüme içinde." Toros, kentin tarımı ve turizmindeki öne çıkan özellikleri hakkında bilgi vererek, Mersin'in Türkiye'ye tarımıyla bereket, sanayisiyle üretim kültürüyle ilham verdiğini belirtti. Kentte alın teri, emek ve birlikteliğin olduğuna dikkati çeken Vali Toros, "Mersin'de, ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan anlayış var. Birlikte üretme, büyüme iradesi var ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna, gönülden bağlılık var. İşte bu kıymetli buluşma, Mersin'in sahip olduğu zenginliği yansıtması bakımından son derece anlamlıdır. Bu istişare zemini, ortak aklın ışığında atılacak yeni adımların habercisidir." diye konuştu.