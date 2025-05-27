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        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması yapıldı

        Mersin'de "Camiler Ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 08:43 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:43
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        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması yapıldı
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        Mersin'de "Camiler Ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi.

        Hz. Miktad Camisi'nde yapılan ve İl Müftüsü Aydın Yığman başkanlık ettiği yarışmada erkek ve kadın din görevlileri yarıştı.

        Hafızlık yarışmasında erkeklerde Muhammet Sami Gür, kadınlarda Selma Altay birinciliği elde etti.

        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında da erkeklerde Murat İlhan ile kadınlarda Ayşe Özdemir birinci oldu.

        Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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