Gülnar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler sergilendi.
Fuara katılan Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, stantları gezdi, sohbet ettiği öğrencilerin çalışmalarını inceledi.
Etkinliğe, Gülnar Belediye Başkan Vekili Yaşar Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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