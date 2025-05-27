Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Gülnar ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler sergilendi.

        Fuara katılan Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, stantları gezdi, sohbet ettiği öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

        Etkinliğe, Gülnar Belediye Başkan Vekili Yaşar Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Silifke'deki Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı
        Silifke'deki Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı
        Mersin'de 2 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de 2 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması yapıldı
        Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması yapıldı
        Hatayspor-Fenerbahçe: 4-2
        Hatayspor-Fenerbahçe: 4-2
        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
        Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 1800 ürün imha edildi
        Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 1800 ürün imha edildi