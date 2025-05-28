Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin adı öğrenilemeyen 33 ZH 190 ve 33 L 6828 plakalı otomobiller, Sıcakyurt Mahallesi Derebaşı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, iki araçta bulunan S.G, Ü.O. ve K.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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