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        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:30 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:30
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        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde 2 tır ile yolcu otobüsü, kamyonet ve minibüs zincirleme trafik kazasına karıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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