Mersin'de zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde 2 tır ile yolcu otobüsü, kamyonet ve minibüs zincirleme trafik kazasına karıştı.

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