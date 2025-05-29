Bozyazı'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği organize edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği organize edildi.
İlçe Müftülüğünce, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Etkinliğe, İlçe Müftüsü Yakup Avcı ile veliler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.