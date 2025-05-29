Mersin'de bir bahçedeki 460 mandalina ağacına zarar verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçesindeki 460 mandalina ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen çiftçi şikayetçi oldu.

Çöplü Mahallesi'nde üreticilik yapan H.K, 12 dönümlük bahçesine gittiğinde mandalina ağaçlarından 460'ına zarar verildiğini gördü.

H.K'nin şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ağaçların kesildiği bahçede yaptıkları incelemenin ardından tutanak hazırladı.