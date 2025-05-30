Gülnar'da "Okuma Bayramı" yapıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Okuma Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Okuma Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.
Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören ve okumayı öğrenen birinci sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Sınıf Öğretmeni Ayhan Kunt rehberliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler okuma becerilerini sergiledi, çeşitli gösteriler sundu.
Etkinlik sonunda öğrencilere okuma belgeleri verildi.
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