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        Mersin'de inşaat işçisi emniyet halatında asılı kaldı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, çalıştığı inşaatta iskele halatının kopması sonucu asılı kalan işçiyi çevredekiler kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:09
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        Mersin'de inşaat işçisi emniyet halatında asılı kaldı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde, çalıştığı inşaatta iskele halatının kopması sonucu asılı kalan işçiyi çevredekiler kurtardı.

        Tece Mahallesi'nde 10 katlı inşaat halindeki binanın 5'inci katında çalışan işçinin bulunduğu iskelenin halatı koptu.

        Emniyet halatı takılı olan işçi bu sırada yardım beklerken aşağı doğru kayarak birinci kat seviyelerine kadar geldi.

        İşçi, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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