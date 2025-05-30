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        Mersin'de 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu sona erdi

        Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:06 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:14
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        Mersin'de 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu sona erdi
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        Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu sona erdi.

        Dünyanın en saygın bilimsel arkeoloji toplantılarından biri olarak kabul edilen ve 26 Mayıs Pazartesi günü Mersin'de başlayan sempozyumun son gün oturumları Mersin Üniversitesi (MEÜ) Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        MEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu, AA muhabirine, sempozyumda yıl içerisinde Türkiye'deki arkeolojik kazılar, araştırmalar ve bağlantılı çalışmaların sonuçlarının sunulduğunu söyledi.

        Büyük bir sempozyuma ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Aydınoğlu, "Çok güzel geçti. Sempozyumda 500'e yakın bildiri sunuldu. Bunun yanı sıra arkeolojiyle ilgili stantlar açıldı, bütün firmalar, çalışanlar, yayınevleri buradaydı. Türkiye arkeolojisinin kalbi Mersin'de attı." diye konuştu.

        Aydınoğlu, sempozyuma 2000 kişinin katıldığını dile getirerek, katılımcıların Mersin'deki ören yerlerini ve müzelerini gezme şansı yakaladığını ifade etti.

        Etkinliğin Mersin'in tanıtımına katkı sunduğunu anlatan Aydınoğlu, "Sempozyumda hem görevli hem de katılımcı olarak öğrencilerimiz de yer aldı. Öğrencilere katkısı çok. Kazılarda nasıl çalışılır? Hangi teknikler ve yöntemler kullanılıyor? Geçen sene içerisinde kazılardan neler çıktı?' konularında bilgi sahibi oldular. Derslerde gördüklerini pekiştirdiler." ifadelerini kullandı.

        Aydınoğlu, böyle büyük etkinliğin Mersin'de düzenlenmesini sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

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