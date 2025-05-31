Mersin'de iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı

İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda soğutma çalışması yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Merkez Mahallesi'nde A.Ö'ye ait kaporta atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.

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