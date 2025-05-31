Mersin'de iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi'nde A.Ö'ye ait kaporta atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan M.T. (16), İ.Y. (17), E.Y. (20), M.Ş. (21) ve M.S. (16) sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücutlarında ikinci derece yanık oluşan yaralıların Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda soğutma çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.