Mersin'de denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu

Mehmet Erdem A. ve Cemal Emre K. kurtarılamadı, durumu ağır olan Alperen B. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vatandaşların çalışmasıyla sudan çıkarılan Mehmet Erdem A. (17) ve Cemal Emre K. (17) ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne, Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı Alperen B. (17) ise özel hastaneye götürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde yüzmek için denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı.

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