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        Mersin'de denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu

        Mersin'in Silifke ilçesinde yüzmek için denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:21 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:21
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        Mersin'de denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu
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        Mersin'in Silifke ilçesinde yüzmek için denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı.

        Atayurt Mahallesi'ndeki kamp alanının plajından denize giren 3 çocuğun bir süre sonra çırpınmaya başladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların çalışmasıyla sudan çıkarılan Mehmet Erdem A. (17) ve Cemal Emre K. (17) ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne, Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı Alperen B. (17) ise özel hastaneye götürüldü.

        Mehmet Erdem A. ve Cemal Emre K. kurtarılamadı, durumu ağır olan Alperen B. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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