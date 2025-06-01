GÜNCELLEME - Mersin'de denize giren 6 öğrenciden 2'si boğuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde, yüzmek için denize giren 6 öğrenciden 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı.

Kapızlı mevkisindeki Maliye Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden bazıları denize girdi.

Çocuklardan 6'sının bir süre sonra çırpınmaya başladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görevli cankurtaranların müdahalesiyle öğrencilerden 3'ü kurtarıldı, 3'ü ise akıntıya kapıldı.

Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Mehmet Erdem Akdeniz (17) ve Cemal Emre Kurt (17) ambulansla Silifke Devlet Hastanesine, Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı Alperen Bayraktar (17) ise özel hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan Akdeniz ve Kurt kurtarılamadı, durumu ağır olan Bayraktar ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrenci ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Adli ve idari soruşturma başlatıldı