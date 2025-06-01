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        GÜNCELLEME - Mersin'de denize giren 6 öğrenciden 2'si boğuldu

        Mersin'in Silifke ilçesinde, yüzmek için denize giren 6 öğrenciden 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:21 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:21
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        GÜNCELLEME - Mersin'de denize giren 6 öğrenciden 2'si boğuldu
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, yüzmek için denize giren 6 öğrenciden 2'si boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı.

        Kapızlı mevkisindeki Maliye Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden bazıları denize girdi.

        Çocuklardan 6'sının bir süre sonra çırpınmaya başladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Görevli cankurtaranların müdahalesiyle öğrencilerden 3'ü kurtarıldı, 3'ü ise akıntıya kapıldı.

        Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Mehmet Erdem Akdeniz (17) ve Cemal Emre Kurt (17) ambulansla Silifke Devlet Hastanesine, Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığı Alperen Bayraktar (17) ise özel hastaneye götürüldü.

        Tedaviye alınan Akdeniz ve Kurt kurtarılamadı, durumu ağır olan Bayraktar ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrenci ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Adli ve idari soruşturma başlatıldı

        Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Denizden çıkarılan öğrencilerden 2'sinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, 1'inin tedavisinin sürdüğü, 3'ünün ise taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç Valiliğimizce takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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