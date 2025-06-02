Mersin'de 4 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Jandarma Suç Araştırma Timi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucunda olayın cinayet olduğunu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kuskan Mahallesi'nde 20 Aralık 2021'de ilk anda traktör kazasında öldüğü değerlendirilen kişinin vücudunda 2 ateşli silaha ait mermi girişi tespit edilmesi üzerine Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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