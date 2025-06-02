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        Mersin'de 4 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişinin 4 yıl önce öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:16
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        Mersin'de 4 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişinin 4 yıl önce öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kuskan Mahallesi'nde 20 Aralık 2021'de ilk anda traktör kazasında öldüğü değerlendirilen kişinin vücudunda 2 ateşli silaha ait mermi girişi tespit edilmesi üzerine Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucunda olayın cinayet olduğunu tespit edildi.

        Güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal bulgular ve tanık ifadeleri doğrultusunda kimliği tespit edilen 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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