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        Mersin'de intihara teşebbüs eden anne çocuğunu ve kendisini yaraladı

        Mersin merkez Toroslar ilçesinde intihar girişiminde bulunan anne 4 yaşındaki çocuğunu ve kendisini kesici aletle yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:29 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:29
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        Mersin'de intihara teşebbüs eden anne çocuğunu ve kendisini yaraladı
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        Mersin merkez Toroslar ilçesinde intihar girişiminde bulunan anne 4 yaşındaki çocuğunu ve kendisini kesici aletle yaraladı.

        Çukurova Mahallesi 85088 Sokak'ta yaşayan Hacer Yürekli (38) henüz belirlenemeyen nedenle intihar girişiminde bulundu.

        Yürekli, daha sonra evde bulunan jiletle önce kendisini daha sonrada 4 yaşındaki oğlu Ahmet Turan Yürekli'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

        Anne Yürekli'nin çığlıkları üzerine olay yerine gelen aile yakınları ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince anne ve çocuğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anne Yürekli'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Bu arada, Hacer Yürekli'nin 30 Kasım 2022'de Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda sınıf arkadaşı tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülen Fatmanisa Yürekli'nin annesi olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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