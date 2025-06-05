Mut'ta ormanlık alandan metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alandan metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alandan metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Ortaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki metruk eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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