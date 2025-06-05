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        Mut'ta ormanlık alandan metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alandan metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:49
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        Mut'ta ormanlık alandan metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alandan metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Ortaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki metruk eve sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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