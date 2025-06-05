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        Mersin'de uzlaşma dosyalarındaki başarı oranı yüzde 50'yi aştı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna bu yıl gelen dosyaların yüzde 50'sinden fazlası olumlu sonuçlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:46
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        Mersin'de uzlaşma dosyalarındaki başarı oranı yüzde 50'yi aştı
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        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna bu yıl gelen dosyaların yüzde 50'sinden fazlası olumlu sonuçlandırıldı.

        Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan ve 1 Ocak 2017'den itibaren etkin ve yaygın şekilde uygulanan uzlaştırma, yargının iş yükünü hafifletiyor.

        Bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yıl içinde gelen dosyaların yüzde 50'sinden fazlasının müzakereleri başarıyla tamamlandı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da bir araya geldiği Uzlaştırma Bürosu çalışanlarını tebrik etti, Uzlaştırmacılar Haftası'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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