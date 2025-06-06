Gülnar'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı
Mersin'in Gülnar ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Kurban Bayramı dolayısıyla Gülnar Merkez Camisi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Törene katılan Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Fatih Önge ve İlçe Müftüsü Mehmet Sain, vatandaşlarla bayramlaştı.
Yaktı, konuşmasında, bayramın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini diledi.
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