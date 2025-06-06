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        Gülnar'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 13:41 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:41
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        Gülnar'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

        Kurban Bayramı dolayısıyla Gülnar Merkez Camisi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Törene katılan Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Fatih Önge ve İlçe Müftüsü Mehmet Sain, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Yaktı, konuşmasında, bayramın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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