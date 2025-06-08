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        Mersin'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 01:45 Güncelleme: 08.06.2025 - 01:45
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        Mersin'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

        Kentte yaşayan Sevgül Barış'tan (40) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi.

        Aile yakınlarından alınan bilgi üzerine ekipler, Kuyuluk Tabiat Parkı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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