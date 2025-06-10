Mersin'de devrilen tırdaki büyükbaşlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü yaralandı; hayvanlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı, 3'ü ise ormanlık alana kaçtı.

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