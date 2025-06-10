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        Mersin'de devrilen tırdaki büyükbaşlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen tırda yüklü büyükbaşlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:25
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        Mersin'de devrilen tırdaki büyükbaşlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen tırda yüklü büyükbaşlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı.

        Mehmet Salih Ulukale idaresindeki 60 angus türü büyükbaşın yüklü olduğu 07 BBY 407 plakalı tır, Çamdüzü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı; hayvanlardan 1'i telef oldu, 4'ü yaralandı, 3'ü ise ormanlık alana kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, kazadan sonra kaçan hayvanları yakaladı.

        Hayvanlar, başka bir tıra yüklenerek Balıkesir'e gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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