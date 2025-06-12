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        Ticaret Bakanı Bolat, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:02
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        Ticaret Bakanı Bolat, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Bakan Bolat, kentteki temasları kapsamında Vali Atilla Toros'a ziyarette bulundu.

        Valilik şeref defterini imzalayan Bolat, daha sonra Toros ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

        AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bolat, İl Başkanı Adem Aldemir, parti yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

        Bolat'a ziyaretlerinde, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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