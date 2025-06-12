Ticaret Bakanı Bolat, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Bakan Bolat, kentteki temasları kapsamında Vali Atilla Toros'a ziyarette bulundu.
Valilik şeref defterini imzalayan Bolat, daha sonra Toros ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.
AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bolat, İl Başkanı Adem Aldemir, parti yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.
Bolat'a ziyaretlerinde, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ve diğer ilgililer eşlik etti.
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