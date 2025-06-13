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        Mersin'de jandarmadan şehitlik ziyareti

        Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:19
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        Mersin'de jandarmadan şehitlik ziyareti
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        Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığınca Akbelen Mezarlığındaki şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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