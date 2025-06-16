Mut'ta Tavla Turnuvası düzenlendi

Okulun öğretmeni Fatma Ergen, etkinlikle hem çocukların hem de babaların güzel bir gün geçirdiğini kaydetti.

Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu tarafından, Karaekşi Mesire Alanı'nda düzenlenen turnuvada öğrencilerin babaları mücadele etti.

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