Mut'ta Tavla Turnuvası düzenlendi
Mersin'in Mut ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla Tavla Turnuvası gerçekleştirildi.
Mersin'in Mut ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla Tavla Turnuvası gerçekleştirildi.
Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu tarafından, Karaekşi Mesire Alanı'nda düzenlenen turnuvada öğrencilerin babaları mücadele etti.
Etkinlik sonunda tüm babalara katılım madalyası takdim edildi. Turnuvada dereceye giren babalara plaket verildi.
Okulun öğretmeni Fatma Ergen, etkinlikle hem çocukların hem de babaların güzel bir gün geçirdiğini kaydetti.
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