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        Mut'ta Tavla Turnuvası düzenlendi

        Mersin'in Mut ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla Tavla Turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:32
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        Mut'ta Tavla Turnuvası düzenlendi
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        Mersin'in Mut ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla Tavla Turnuvası gerçekleştirildi.

        Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu tarafından, Karaekşi Mesire Alanı'nda düzenlenen turnuvada öğrencilerin babaları mücadele etti.

        Etkinlik sonunda tüm babalara katılım madalyası takdim edildi. Turnuvada dereceye giren babalara plaket verildi.

        Okulun öğretmeni Fatma Ergen, etkinlikle hem çocukların hem de babaların güzel bir gün geçirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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