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        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yapımı süren Mezitli Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:47 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:47
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        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
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        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yapımı süren Mezitli Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kıratlı, çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici'den bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıratlı, 50 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin de olduğu hastanedeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Hastanede 150 olan yatak kapasitesinin talep halinde 200'e artırılabileceği ifade edenKıratlı, şunları kaydetti:

        "Şu anda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 82'lerde. Ağız Diş Sağlığı Merkezi yüzde 90'ların üzerine çıkmış durumda. Bu hastane, Mersin'imizin, Mezitli'mizin önemli bir ihtiyacını gidermiş olacak. Günlük 20 bin civarında vatandaşımızın hizmet almasını bekliyoruz. Burası şifa dağıtacak. İnşallah bu yılın sonuna kadar bitirmeyi ve vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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