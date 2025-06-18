Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.Ö'nün (25) kullandığı 33 TR 233 plakalı otomobil ile B.A'nın (18) idaresindeki 33 AND 404 plakalı motosiklet, Arpaçbahşiş Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, B.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.