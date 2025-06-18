GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Elbeyli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 su tankı, yangın söndürme helikopteri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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