Mersin'de panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
D.B. idaresindeki bir kargo firmasına ait 33 ANK 090 plakalı panelvan, T.Ş'nin kullandığı 33 ATZ 788 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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