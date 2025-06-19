Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Şüphelinin üst aramasında 22.02 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 4 bin 230 lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen A.Ç'yi (46) operasyonla yakaladı.

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