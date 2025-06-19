Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 19.06.2025 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen A.Ç'yi (46) operasyonla yakaladı.

        Şüphelinin üst aramasında 22.02 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 4 bin 230 lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

        A.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Husumetlisi zannedip, kardeşini öldürdü!
        Husumetlisi zannedip, kardeşini öldürdü!
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        İşsizlik maaşında koda dikkat!
        İşsizlik maaşında koda dikkat!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!

        Benzer Haberler

        Mersin'de panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mersin'de panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mersin'de orman yangını (2)
        Mersin'de orman yangını (2)
        Mut'ta 5 mahalleye mobil ve sabit baz istasyonu kurulacak
        Mut'ta 5 mahalleye mobil ve sabit baz istasyonu kurulacak
        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Mersin'de orman yangını
        Mersin'de orman yangını