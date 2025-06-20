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        Mersin'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, "Atlas" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 20:39 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:50
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        Mersin'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, "Atlas" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize salıverildi.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Mersin Millet Bahçesi sahilindeki etkinlikte, "Atlas" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası, uydu cihazı takılarak denize bırakıldı.

        MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, gazetecilere, nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağalarını korumak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Proje kapsamında 2 yeşil deniz kaplumbağasının daha denizdeki yolculuklarını takip ettiklerini belirten Ergene, "Uydu cihazı takarak canlıların hangi rotaları takip ettiğini, göç yollarını, beslenme odaklarını ve nerede kışladıklarını takip ederek deniz alanlarında en çok nerede zaman geçirdiklerini tespit edip onunla ilgili koruma önlemleri almayı amaçlıyoruz." dedi.

        Deniz kaplumbağalarının ekosistemin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Ergene, "Kaplumbağaları takip ederek onların geleceğini, yani aslında dünyamızın geleceğini bir anlamda koruma altına almış oluyoruz. Akdeniz'de bulunan yeşil deniz kaplumbağaları, nesli kritik tehlike altında olan canlılardı. Son yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarla tehlike altındaki türler statüsüne girdi. Dolayısıyla bu canlıyı korumak bizim için önemli." diye konuştu.

        "Mersin Üniversitesi" isimli yeşil deniz kaplumbağasının Mısır'da rotasına devam ettiğini söyleyenErgene, şunları kaydetti:

        "Kızkalesi isimli kaplumbağanın sinyalleri Gazze Şeridi'nde kesilmişti ve uzun bir süre sinyal alamamıştık ancak son birkaç gündür yeniden sinyal almaya başladık. Bu bizim için hem çok sevindirici hem de aslında olayın neyle ilgili olduğunu yorumlamak açısından önemli bir hale geldi. Uzun süredir sinyal alamadık, şimdi sinyal almamızın sebebi ne, bu süre içerisinde bu canlıya ne oldu ve neredeydi sorularının yanıtını vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu canlılarda yuva sadakati var, o yüzden tekrar bizim kumsallarımıza döndüğünü göreceğiz. Umarım pil ömrü yeterli olur ve buraya geri döndüğünü görebiliriz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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