Samsun Vali Yardımcılığına atanan Bozdemir'e veda yemeği
Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir için veda yemeği düzenlendi.
Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir için veda yemeği düzenlendi.
Anamur Öğretmenevi'nde düzenlenen programa ilçe protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.
Bozdemir, yaptığı konuşmada, Anamur'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.
Kendisini artık Anamurlu olarak gördüğünü dile getiren Bozdemir, ilçede görev süresince uyum içerisinde çalışma yaptıklarını kaydetti.
Programda Bozdemir'e ilçe protokolü tarafından çeşitli hediyeler verildi.
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