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        Samsun Vali Yardımcılığına atanan Bozdemir'e veda yemeği

        Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:40 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:40
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        Samsun Vali Yardımcılığına atanan Bozdemir'e veda yemeği
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        Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir için veda yemeği düzenlendi.

        Anamur Öğretmenevi'nde düzenlenen programa ilçe protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

        Bozdemir, yaptığı konuşmada, Anamur'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

        Kendisini artık Anamurlu olarak gördüğünü dile getiren Bozdemir, ilçede görev süresince uyum içerisinde çalışma yaptıklarını kaydetti.

        Programda Bozdemir'e ilçe protokolü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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